Alfredo Cospito condannato a 23 anni per l' attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano Niente ergastolo a causa dell' attenuante della live entità | ma resta al 41bis

La manifestazione era in solidarietà allo sciopero della fame die contro il 41 bis. "Non basteranno queste misure per fermare le lotte. Sempre contro il 41 bis e per un mondo senza ...Sono stati identificati gli autori degli scontri avvenuti lo scorso 11 febbraio in occasione della manifestazione in solidarietà del detenuto. In quella circostanza, alcuni manifestanti, tutti appartenenti al gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le Forze dell'ordine provocando delle lesioni a sei ...Lo sfidante del centrosinistra Roberto Gravina s'è fermato al 38,88% • Per l'attentato alla scuola carabinieri di Fossano, nel cuneese, l'anarchicoè stato condannato a 23 anni ...

Cospito condannato a 23 anni. Le parole prima della sentenza: “Gli anarchici non fanno stragi… Il Fatto Quotidiano

Il processo E' sotto processo davanti la Corte di Assise di Appello di Torino La procura generale ha chiesto alla Corte di assise di Appello di Torino la condanna del 35enne originario di Catania sosp ...Niente ergastolo per Alfredo Cospito. La Corte d’assise d’appello di Torino ha rimodulato in 23 anni di reclusione la pena complessiva inflitta all'anarchico nel maxi processo “Scripta Manent”. La ...