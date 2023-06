Alfredo Cospito condannato a 23 anni per la bomba alla caserma dei carabinieri a Fossano

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Corte d’assise di Torino ha ridotto a 23di carcere la pena per l’anarchico, imputato nel processo di appello bis con Anna Beniamino per l’attentato all’ex scuola allievidi(Cuneo), nel giugno 2006. Il procedimento aveva per oggetto il ricalcolo della pena relativa ai fatti, dopo che la Cassazione l’ha riqualificato come “strage politica”. Il procuratore generale Francesco Saluzzo aveva ribadito la richiesta di condanna all’ergastolo. Maha rigettato nettamente tale scenario. Collegato in video dal carcere di Sassari, l’anarchico ha rilasciato una dura dichiarazione. «Non c’è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a. Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate, ...

La procura generale aveva chiesto il carcere a vita. In primo grado e in appello l'anarchico era stato condannato a 20 anni. Niente ergastolo per. La corte di assise di appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione (tre in più) la pena complessiva inflitta all'anarchico nel maxi processo "Scripta Manent" per le attività ...Dopo tre ore e mezza di camere di consiglio la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha emesso la propria sentenza nei confronti degli anarchicie Anna Beniamino accusati di aver piazzato due ordigni esplosivi all'esterno dell'ex scuola allievi carabinieri di Fossano nel 2006. La procura generale di Torino aveva chiesto la ...Niente più ergastolo per l'anarchico. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha rimodulato in 23 anni la condanna per l'anarchiconell'ambito del processo per l'attentato all'ex caserma allievi Carabinieri ...

Cospito condannato a 23 anni. Le parole prima della sentenza: “Gli anarchici non fanno stragi… Il Fatto Quotidiano

TORINO – L’accusa, rappresentata dalla Procura generale, aveva chiesto l’ergastolo per Alfredo Cospito. Ma la Corte d’Assise di appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione (tre in più) la pena ...La Corte d'assise d'appello di Torino ha ridotto la pena per Cospito a 23 anni, escludendo l'ergastolo chiesto dall'accusa: quello di Fossano fu un attentato "di lieve entità" ...