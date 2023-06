Alfonso Signorini | la notizia che ha sconvolto tutti | Non c' è più nulla da fare

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Il conduttore del Grande Fratello Vip,, si trova al centro di una brutta bufera durante l'ultima edizione del reality show. Durante il televoto per il favorito, la schermidora salernitana Antonella Fiordelisi è risultata vincitrice, suscitando i dubbi dei telespettatori e della stessa Giulia Salemi, in studio a curare la parte social. Su twitter sono stati segnalati diversi messaggi che parlano di bot e profili falsi utilizzati per far vincere la Fiordelisi. Come reagirà il conduttore a queste accuse? Scopriamolo insieme. Di cosa parla questo articolo... La settima edizione del Grande Fratello Vip condotta dapotrebbe essere l'ultima per lui Una polemica è scoppiata a seguito di un televoto che ha visto vincente Antonella Fiordelisi e il sospetto dell'uso di bot per ...