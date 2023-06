Alfabetizzazione della longevità in un Paese che invecchia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Da 48 a 73 in 69 anni: è questo l’impressionante incremento dell’aspettativa di vita media a livello mondiale registrato dal 1950 al 2019. Una crescita che sancisce senza dubbio il successo degli sforzi compiuti nel miglioramento delle condizioni sanitarie, nello svilupposcienza etecnologia e nella crescita economica, ma che impone anche nuovi interrogativi e nuovi modi di pensare la vecchiaia. Lanon sempre va di pari passo con una buona qualitàvita, quando il concetto di vecchiaia non si riduce all’età, ma viene analizzato secondo un approccio multidimensionale: salute, sostenibilità finanziaria, relazioni sociali, scopo e ruolo nella quotidianità, sono le nuove sfide che governi, imprese e società civile devono affrontare per non trovarsi impreparati al futuro degli anziani di oggi e ...

In occasioneGiornata mondiale del rifugiato è stato inaugurato il Centro die aggregazione per bambini, voluto fortemente dall'Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, con il patrocinio ...... a) il PIL pro capite , b) l'e c) la speranza di vita. Come è facile constatare, l'... tra gli altri, da Jeremy Rifkin [3], nel quale si esplica la dinamica"materia sociale" non ...Si articola in una serie di azioni di prevenzionesalute, di supporto e vicinanza alla popolazione più anziana, ma anche in iniziative didigitale per un uso consapevole dei ...

Alfabetizzazione della longevità nell’Italia che invecchia L'Eurispes.it

Suona il citofono e si spacciano per amici del figlio che ha bisogno di soldi. Lei ha superato gli ottanta anni, è dubbiosa (e ha ragione) ma ormai si sente di fidarsi di ciò ...Dal Radio TV Forum 2023: «Presto scegliere data per passaggio DVB-T2/HEVC», Mercoledì 21 giugno, in una gremita Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio a Roma, si è tenuta l’edizione 2023 d ...