Alexei Dyumin | l' ex guardia del corpo di Putin che gli ha salvato la vita potrebbe prendere il posto di Shoigu

Secondo l'Isw, Istituto per lo studio della guerra, il ministro Shoigu potrebbe essere sostituito dal governatore della regione di Tula,, alla luce dell'accordo tra Mosca e il ...Il ministro della Difesa Shoigu sostituito daNella mattinata di lunedì 26 giugno il ministro della Difesa, Sergei Shoigu , si è recato in visita alle truppe al fronte (è almeno questo ...Secondo molti analisti il vero mediatore sarebbe stato, ex guardia del corpo di Putin, che in passato avrebbe salvato il presidente dall'attacco di un orso, e oggi governatore dell'...

Alexei Dyumin, l'ex guardia del corpo di Putin (che gli ha salvato la vita) potrebbe prendere il posto di Shoi ilmessaggero.it

La marcia verso Mosca non aveva lo scopo di rovesciare Vladimir Putin ma di impedire la "distruzione" della Wagner. Dopo due giorni di misteri e speculazioni Yevgeny Prigozhin rompe il silenzio con un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...