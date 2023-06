Alessia Marcuzzi | scuse sul like contro Fagnani Slitta inizio Boomerissima

(Di lunedì 26 giugno 2023) Gaffe imbarazzante disui social. Dopo aver condotto brillantemente Italia Loves Romagna insieme ad Amadeus, Francescae Giorgio Panariello, è finita in un vortice di polemica per undi troppo messo a un tweet che criticava la conduzione fatta dalla padrona di casa di Belve. Da alcuni la compagna di Enrico Mentana è stata giudicata un po' troppo impostata per uno spettacolo musicale di quel genere, creato per raccogliere fondi per sostenere la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione un mese fa circa. "Lanon mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. Lainvece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco", è stato questo il tweet incriminato a ...

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Bobo Vieri mette ufficialmente fine alla sua carriera da bomber Bobo Vieri ospite del podcast Mamma Dilettante ( dopo la puntata scoppiettiente con), racconta: 'Dopo due figlie mi sono fermato. Ormai ho 50 anni, non ho più le forze, se ne avessi avuti 35 avrei fatto 4 o 5 figli, ma tutte femmine. Quando ero in attività non avrei ...E rispunta quell'errore in Champions Diletta Leotta pronta a diventare mamma e a condurre il nuovo podcast: con lei Elisabetta Canalis eChristian Vieri e Costanza Caracciolo Il ...dopo la bufera scoppiata per un 'like' messo a un tweet poco gentile nei confronti di Francesca Fagnani ha pubblicato a sua volta sul suo profilo Twitter un cinguettio di scuse: '...

Alessia Marcuzzi, il mistero del like al tweet contro Francesca Fagnani. Poi le scuse: «Sono cecata» leggo.it

Sabato 24 giugno è andata in onda, in diretta su Rai uno, una serata evento per raccogliere fondi al fine di aiutare gli alluvionati dell’Emila Romagna, Italia loves Romagna. La serata, che è stata mo ...Italia Loves Romagna e la polemica smorzata sul nascere: Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani No, è solo un like scappato per ...