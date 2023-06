Alessia Marcuzzi | like contro Francesca Fagnani | “inadatta a un concerto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 giugno 2023) Qualche giorno fa su Rai1 è andato in onda ilbenefico Italia Loves Romagna destinato alla raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia. Lo show è stato condotto dal quartetto inedito composto da Amadeus,e Giorgio Panariello, ha visto salire sul palco numerosissimi ospiti. Fra i protagonisti artisti del calibro di Ligabue, Zucchero, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Negramaro (con tanto di gaffe in diretta, che lui stesso ha poi specificato); Gianni Morandi, Elisa, Fiorella Mannoia, Max Pezzali; ma anche artisti più giovani come Emma, Salmo, Rkomi, Tananai, Irama, Elodie, Madame e Blanco. Nomi fortissimi che non hanno deluso gli ascolti, complice anche una concorrenza azzerata: 3.450.000 telespettatori pari al 30,8% di share. Quella che abbiamo ...