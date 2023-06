Alessia Marcuzzi | il mistero del like al tweet contro Francesca Fagnani Poi le scuse | ' Sono cecata'

Bella e brava.ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell' Emilia Romagna , l' Italia Loves Romagna . Insieme ad Amadeus , Giorgio ...Presentato da Amadeus , accompagnato da, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani , l'evento si apre con un invito alle donazioni per aiutare le terre colpite dall'alluvione, ...Prime vittime,e Ilaria D'Amico. Lo show, in assenza di conduttrice, è vistosamente alla mercé della generosità delle ospiti, del loro buon cuore. Per fortuna, ne hanno. Ma è su ...

Francesca Fagnani "non è adatta": Rai, Alessia Marcuzzi fa esplodere il caso Liberoquotidiano.it

Dopo avere messo un like birichino a un post contro la conduttrice di Belve, la Marcuzzi ha affidato a Twitter un messaggio di scuse: "No panic! Pensavo parlasse di me" ...La conduttrice non si accorge di un tweet poco lusinghiero nei confronti della collega, sul palco di Italia Loves Romagna. E corre ai ripari ...