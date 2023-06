Alessia Marcuzzi | il mistero del like al tweet contro Francesca Fagnani | «Non è adatta al programma»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 26 giugno 2023) Bella e brava.ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell’Emilia Romagna, l’Italia Loves Romagna. Insieme ad Amadeus, Giorgio Panariello eha condotto ilin maniera eccelsa, tanto che i fan già sognano di poterla vedere di nuovo accanto ad Amadeus, magari sul palco di Sanremo. Intanto la conduttrice si gode un bel riposo dopo una serata molto impegnativa.è molto attiva sui social, specialmente su Twitter dove non manca mai di condividere pareri ed opinioni con i suoi follower e spesso interagisce con i loro, come nell’ultimo caso. In particolare, una cui la conduttrice avrebbe ...