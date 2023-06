Alessia Marcuzzi e il misterioso like al tweet contro Francesca Fagnani

(Di lunedì 26 giugno 2023) La conduttriceha condotto egregiamente l’Italia Loves Romagna e i fan la adorano.Bella e brava.ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell’Emilia Romagna, l’Italia Loves Romagna. Insieme ad Amadeus, Giorgio Panariello eha condotto il programma in maniera eccelsa,

Bella e brava.ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell' Emilia Romagna , l' Italia Loves Romagna . Insieme ad Amadeus , Giorgio ...Presentato da Amadeus , accompagnato da, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani , l'evento si apre con un invito alle donazioni per aiutare le terre colpite dall'alluvione, ...Prime vittime,e Ilaria D'Amico. Lo show, in assenza di conduttrice, è vistosamente alla mercé della generosità delle ospiti, del loro buon cuore. Per fortuna, ne hanno. Ma è su ...

Francesca Fagnani "non è adatta": Rai, Alessia Marcuzzi fa esplodere il caso Liberoquotidiano.it

Dopo avere messo un like birichino a un post contro la conduttrice di Belve, la Marcuzzi ha affidato a Twitter un messaggio di scuse: "No panic! Pensavo parlasse di me" ...La conduttrice non si accorge di un tweet poco lusinghiero nei confronti della collega, sul palco di Italia Loves Romagna. E corre ai ripari ...