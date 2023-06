ha compiuto 45 anni . Bella e sorridente, in compagnia di suo marito Flavio Montrucchio , la showgirl ha festeggiato con una torta che ha fatto sorridere i suoi fan. Proprio con loro ...Stando a quanto riporta il sito, infatti, tra le new entry nella prossima stagione televisiva del palinsesto di Rai2 ci sarà anche il marito di. Per l'ex attore ed ex gieffino si ...Spazio al buon cibo e al buon bere con l'attrice conduttrice e influencere il suo libro 'Il sorriso è l'ingrediente segreto' (Mondadori), dove spiega le sue ricette più amate in ...

Alessia Mancini, la frase che sorprende i follower: «A 45… solo alla frutta!». Ma non è come sembra leggo.it

Alessia Mancini ha compiuto 45 anni. Bella e sorridente, in compagnia di suo marito Flavio Montrucchio, la showgirl ha festeggiato con una torta che ha fatto sorridere i suoi fan. Proprio con loro ha.Alessia Mancini rende felici i fan con un tutorial del suo make up caratterizzato dall' ombretto verde. Un successone ...