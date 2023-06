Alessandro Castellaccio picchiato a morte a Tivoli | il Sindaco | “Episodi come questi devono far riflettere”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 giugno 2023)è una città conosciuta per le sue bellezze artistiche e naturali, per il suo patrimonio storico e culturale, per la sua vocazione turistica. Tuttavia, negli ultimi mesi, la città è stata anche teatro di due tragedie che hanno scosso la sua comunità e che hanno gettato un’ombra sul suo volto. Due giovani concittadini,e Sami Kourid, sono morti a causa di due liti violente scoppiate per futili motivi in pieno centro. Due vite spezzate in modo ingiusto e insensato, che hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nei loro amici. Due casi che hanno sollevato interrogativi sul senso della convivenza civile e sul rispetto della vita umana. IlGiuseppe Proietti ha espresso il suo cordoglio e la sua preoccupazione perdi ...