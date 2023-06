Alcaraz trionfa al Queen’s e disintegra un altro record | irreale

Carlos(ATP 2) ha fatto il pieno di fiducia in vista di Wimbledon. Grazie alla vittoria per 6 - 4 6 - 4 su Alex de Minaur (18) in finale al Queen's, il 20enne di Murcia non solo ha conquistato il ..."Questo titolo - ha dichiaratoa fine incontro - vuol dire tantissimo per me, è la prima volta che gioco qui e ora so esattamente qual è il mio livello sull'erba. Essere testa di serie numero ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Atp Queen's, Alcaraz trionfa in finale contro de Minaur. Lo spagnolo nuovo numero 1 Sky Sport

Lorenzo Musetti è il settimo italiano nell'era Open a entrare nella Top 15 del ranking ATP. Grazie al secondo quarto di finale consecutivo in ...Importanti novità con l'aggiornamento del ranking ATP di questa settimana. La più importante è sicuramente quella relativa a Carlos Alcaraz, visto che lo spagnolo torna a essere il numero uno al mondo ...