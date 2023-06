Albero crolla su un oratorio a Luino | otto feriti Gravi le condizioni di una bimba di 7 anni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Unè caduto su un gruppo di persone in un, nel Vares, ferendo gravemente una donna e una bambina di 7. Lo riferisce Areu . L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto 6 adulti e due minori. Una donna con un trauma alla schiena e a un braccio è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso al San Gerardo di Monza, mentre u nadi 7con trauma...

Una bimba di 7 anni e una donna la cui età non è stata resa nota sono rimaste gravemente ferite fuori dall'oratorio di Luino (Varese), dove sono state travolte dal crollo di un grosso ramo di ...Le risate dei bambini, il pallone che corre sull'erba, la voce della mamma che chiama e la corsa verso l'uscita. Poi un tonfo, inaspettato e sordo, quello di un grosso ramo di ippocastano che si ...Sul posto anche i carabinieri e il sindaco di Luino Enrico Bianchi, che hacommentato: "Dalle prime informazioni sembra che senza nessun segnale premonitore undi alto fusto davanti alla chiesa ...

Albero crolla sui bambini che escono dall'oratorio: ci sono dei feriti gravi Today.it

L’ha spinta via. E l’ha salvata. La prontezza di una mamma che ha protetto la figlia è l’immagine che resta della tragedia sfiorata a Luino, nell’Alto Varesotto. Sono le 17,40 quando in viale Rimembra ...Una bimba di 7 anni e una donna la cui età non è stata resa nota sono rimaste gravemente ferite fuori dall'oratorio di Luino (Varese), dove sono state travolte dal crollo di un grosso ramo di ippocast ...