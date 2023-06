L'arrivo di Mattia e Roberto Toson è stato considerato come un 'affronto' nei confronti degli amici di Thomas, che solitamente si ritrovano in quella zona didurante il fine settimana. I ..."I Toson liberi di spadroneggiare ad" Per la morte di Thomas sono indagati Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio. Secondoinquirenti sarebbero loro i due che a bordo di ...Ancora non sono note le cause dell'incendio, per questoinquirenti e i pompieri stanno lavorando con attenzione. A. T.

Alatri, gli indagati per la morte di Thomas Bricca vanno al bar della sparatoria e scoppia la rissa Globalist.it

Un episodio di violenza è avvenuto ancora una volta ad Alatri, nello stesso luogo in cui il diciannovenne Thomas Bricca perse la vita.Una rissa ad Alatri nei pressi del luogo in cui fu ucciso Thomas Bricca: questo quanto avvenuto nel fine settimana ...