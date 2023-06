Al via nuovo bonus lavoratori dipendenti 2023 | ecco come funzionerà

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il decreto Lavoro ha incassato il via libero dal Senato e adesso passerà alla Camera. Tra le varie novità introdotte c’è l’esonero contributivo rafforzato.funziona. L’Aula del Senato ha approvato il decreto Lavoro con 96 sì, dieci astenuti e 55 voti contrari: il decreto Lavoro è stato approvato dalla maggioranza, mentre Pd, M5S e Avs si sono mostrati contrari. Con l’approvazione del decreto sono state introdotte interessanti novità, tra cui proroga dello smart working per ifragili e per i genitori con i figli under 14 nel settore privato, fringe benefit fino a 3mila euro per icon figli a carico, l’addio al Reddito di Cittadinanza e l’introduzione dell’Assegno di Inclusione ed il taglio del cuneo fiscale da luglio alla fine dell’anno. In questa guida ...