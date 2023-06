L'appuntamento è dal 29 giugno al 2 luglio: sarà una quattro giorni fra dibattito politico, sociale e divertimentoNasce a Montescudaio ilPD 'dei tre comuni' che riunisce i circoli di, Guardistallo e Montescudaio. Eletta Segretaria Lia Maioli. L'obiettivo è quello riunire le energie in ottica di creazione di una ...... hanno partecipato a una festa a base di asado sulla sponda del fiume Tevere alCanottieri ... birre e un'area dedicata ai vini pregiati messi a disposizione daldel Giglio del consocio ...

Al circolo di Casale torna la Festa de l'Unità - Prato LA NAZIONE

L’appuntamento è dal 29 giugno al 2 luglio: sarà una quattro giorni fra dibattito politico, sociale e divertimento ...Il finesettimana di tennis alla Canottieri Casale si è aperto con la vittoria per 3-1 delle ragazze di Serie B1 contro il Circolo Tennis Lucca, nella sfida valevole per un posto in finale playoff cont ...