Spari in strada, ieri, nel quartiere Fuorigrotta di. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, poco dopo le 19, sono intervenuti in via delle ... A quanto si apprende, l'obiettivo dell'...... appare sempre più lontano infatti il rinnovo del contratto con il, mentre Psg e Chelsea sono in. Mentre il Liverpool sonda la Juve per Chiesa, il Tottenham mette gli occhi su Bremer. ...Escluso dunque un coinvolgimento diretto di una macchina dei carabinieri, che viaggiava verso il quartiere Libertà per l'mortale avvenuto poco prima in via. Dentro quella vettura, Di ...

Agguato a Napoli, così il boss di Fuorigrotta è riuscito a scampare alla morte ilmattino.it

Sono stati ben 12 i colpi di pistola esplosi nel tardo pomeriggio di ieri a Fuorigrotta nell'agguato nei confronti del boss Vitale Troncone e del figlio ...Ancora spari tra la folla a Napoli, in via delle Legioni a Fuorigrotta: si tratterebbe di un vero e proprio agguato ...