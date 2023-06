AEW NJPW | Kenny Omega vs Will Ospreay | anche a Forbidden Door un incontro meraviglioso

(Di lunedì 26 giugno 2023) Uno dei match più attesi della serata di2 era sicuramente quello valido per il titolo IWGP US tra. I due si erano già affrontati ad inizio anno a Wrestle Kingdom 17, dove The Cleaner aveva strappato il titolo proprio dalle mani dello Sky King in quello che si è candidato subito come match dell’anno. Questa notte i due hanno replicato ed è stato ancora una volta un match che ha tenuto col fiato sospeso i fan.contro l’intero Canada Tutto il pubblico canadese contro, che si è presentato con al fianco Don Callis e due uomini della sicurezza mascherati, ovazione incredibile invece per l’idolo di casa. Don Callis non è ...

AEW/NJPW: Risultati Forbidden Door 2023 (è ancora AEW vs. NJPW) Spazio Wrestling

Tantissimi campioni tra AEW e NJPW si scontrano e i dream match non mancano in questa nuova edizione dello show crossover tra le due compagnie ...Il nuovo che avanza contro la storia del wrestling giapponese, il match che ha aperto la main card di Forbidden Door 2023 è stato l'incontro valido per il titolo AEW tra il campione MJF e lo sfidante ...