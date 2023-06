AEW NJPW | Il dream match è diventato realtà! Wrestling di altissimo livello tra Danielson e Okada

(Di lunedì 26 giugno 2023) A chiudere la lunga card di Forbidden Door 2 è stato l’incontro tra Bryane Kazuchika. Uno di queiche fino a qualche anno fa era impensabile, ma che grazie alla collaborazione tra AEW erealtà stanotte.è tornato a combattere in singolo dall’ironcontro MJF che aveva lasciato delle scorie sul suo fisico e non è stato certo il modo e l’avversario più facile per riassaporare il quadrato. Classe! Il Main Event da molti è stato considerato come l’incontro per consacrare il miglior wrestler al mondo ehanno sfruttato ogni minuto dei quasi trenta per dimostrare di valere questo appellativo. Strategia dichiara sin da subito, con ...

Grande battaglia quella tra Bryan Danielson e Okada nel pay-per-view crossover tra AEW e NJPW, ma l'American Dragon ci ha un po' rimesso ...Uno dei match più attesi della serata di Forbidden Door 2 era sicuramente quello valido per il titolo IWGP US tra Kenny Omega e Will Ospreay. I due si erano già affrontati ad inizio anno a Wrestle Kin ...