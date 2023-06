Aeroporto di Napoli | nuova viabilità dal 3 luglio | sistema di sanzionamento automatico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Al fine di garantire una maggiore fluidità veicolare nell’di, Gesac, Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Comune die Comando di Polizia Locale, a partire dal 32023, hanno attivato ilper gli utenti che eccedono il tempo consentito nella Ztc (Zona a Traffico Controllato). La Ztc è uninformatizzato che permette agli utenti di transitare per 15 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti l’aerostazione. Ildi telecamere rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dalle due vie d’accesso allo scalo (Viale Fulco Ruffo di Calabria e Viale Maddalena). Oltre ai 15 minuti consentiti in, è possibile usufruire di ...