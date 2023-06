Addio al celibato a Torino da incubo | la finta rapina e il malore del vicino

(Di lunedì 26 giugno 2023) Doveva essere unal, ma a Trofarello,lo scherzo di un gruppo di ragazzi tra i 23 e i 31 anni si è trasformato in un. Un gruppo di amici si è presentato in casa del futuro sposo per fingere unacon tanto di passamontagna, caschi neri e armi finte da soft air senza tappo rosso. Undi casa ha accusato unper la paura, altri vicini hanno chiamato le forze dell’ordine e i ragazzi sono stati denunciati per procurato allarme. L’episodio è accaduto di preciso a Trofarello con i Carabinieri che hanno denunciato per procurato allarme le nove persone che si erano recate a casa del loro amico per uno scherzo di cattivo gusto, organizzato senza buon senso. L’episodio dell’al ...

A Trofarello, una cittadina in provincia di Torino, in occasione dell'al, un gruppo di amici di età tra i 23 e i 31 anni hanno pensato di organizzare un finto rapimento ai danni dello ...Un finto rapimento per unal, l'idea di un gruppo di amici per celebrare il matrimonio di uno di loro finisce con nove denunce per procurato allarme. E' accaduto a Trofarello, in provincia di Torino. Nella ...In vista della tradizionale festa dial, nove uomini tra i 23 e i 31 anni, di Trofarello, in provincia di Torino , sono stati denunciati per procurato allarme dopo che, con casco e passamontagna e armati di fucili, hanno ...

Fingono un rapimento per festeggiare un addio al celibato: denunciati in nove RaiNews

Avevano organizzato tutto nel dettaglio: un commando di uomini incappucciati e armati fino ai denti doveva fare irruzione nell’appartamento e sequestrare il futuro sposo. E così è stato: lo sposo è st ...E' finito con nove denunce per procurato allarme un addio al celibato nel Torinese, a Trofarello. Intorno alle 12 di sabato in nove hanno finto un rapimento: ...