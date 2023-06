Addio a Dean Smith | è morto il velocista olimpico e stuntman hollywoodiano

mee., 51'20) battendo l'olimpionico Tom1'46'86, terzo Stefano Di Cola, l'unico azzurro sceso ... Scozzoli, lacrime d': sbuca Peaty Ceccon vince i 100 dorso battendo ancora Christou. 'E non ...L'attrice iconica della serie televisiva Beverly Hills - indimenticabile il personaggio di Donna Summer - e il maritoMcDermott hanno scelto di dirsi. La loro storia d'amore ha avuto ...Per tutta la bellezza che ci ha regalato, ma anche per quell'a soli ventotto anni, dopo la rovesciata al Goeteborg, che ha dato al suo ricordo un fascino alla James. Gli eroi devono morire ...

Addio a Dean Smith, è morto il velocista olimpico e stuntman ... ilGiornale.it

Scomparso all'età di 91 anni, il velocista campione olimpico Dean Smith, diventato uno dei più grandi stuntman hollywoodiani. Aveva lavorato con Paul Newman e John Wayne ...Onana verso l’addio: il Manchester United prepara l’offerta. L’Inter pensa ai sostituti del portiere camerunese Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, André Onana non è mai stato così vi ...