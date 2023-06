Acerra | Armi | munizioni e droga | un arresto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Controlli in una casa die oltre 240 grammi diera tutto nascosto in uno zainoad. Gli agenti del locale Commissariato – in via Umberto Nobili – hanno effettuato una verifica presso l’abitazione di un uomo sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli L’uomo alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di una borsa lanciandola dalla finestra. Il tentativo è risultato inutile perché recuperata nell’immediatezza. Nello zaino una pistola replica calibro nove millimetri con canna modificata con quattro proiettili. Ancora cinquantasei cartucce di vario calibro e un arma cilindrica mono colpo a ...

