Ildel Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ad Anpal Servizi, hanno firmato oggi uncon il Consorzio Elis per inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di ...Ildel Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal Servizi hanno firmato oggi uncon il Consorzio Elis per inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di orientamento e ...Ma, secondo gli esperti, come per l', rimangono molte domande sul destino dei miliziani dopo ... Ildell'Interno e l'esercito dovrebbero accordarsi chiaramente su come coinvolgere i ...

Accordo ministero Lavoro-Distretto Italia, 10mila posti - Economia Agenzia ANSA

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ad Anpal Servizi, hanno firmato oggi un accordo con il Consorzio Elis per inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di orien ...Firmato oggi un accordo tra dicastero, Ampal Servizi e Consorzio Elis per inserire nel mondo del lavoro persone a rischio povertà ed emarginazione ...