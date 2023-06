Accoltella la fidenzata incinta di 7 mesi e scappa

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Ha ferito al collo la compagnadi 7ed è fuggito via, ma è stato arrestato. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, questa notte in un appartamento in via dei Due Ponti, a Roma, al culmine di una lite, hato al collo la fidanzata, una 32enne italiana, ed è poi fuggito. Sul posto la polizia. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile che gli contestano il tentato omicidio. Il fermo di polizia giudiziaria dovrà ora essere convalidato.