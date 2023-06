Accadde oggi | 26 giugno | da Valderrama a de Haan

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 26 giugno 2023) 26: daa dePartecipò ai Mondiali 1990, '94 e '98, come Roberto Baggio. Il 261998 Carlosdisputava l'ultima partita in una kermesse iridata e con la maglia della Colombia: quel dì i 'Cafeteros' persero con l'Inghilterra, nel match che vide il primo gol di David Beckham con la Nazionale dei 'Tre Leoni'. Esattamente cinque anni dopo, si spense sul campo il povero Marc-Vivien Foé, che con il Camerun celebrò due Coppe d'Africa. Nel giorno del sessantesimo compleanno di Foppe de, che da commissario tecnico dell'Olanda Under 21 ha vinto due volte l'Europeo di categoria.