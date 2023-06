Accadde oggi | 26 giugno 2000 | svelato il terzo segreto di Fatima

(Di lunedì 26 giugno 2023) Secondo la Chiesa cattolica, ildiconsiste in un messaggio che la Vergine Maria avrebbe consegnato ai tre pastorelli veggenti durante le apparizioni di, in Portogallo, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917. La trascrizione di … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

1969: Nasce a Oxford, UK, Colin Greenwood, polistrumentista dei Radiohead. Avanti TAGS ariana grande , Clash , Radiohead La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...Brevettata la bicicletta, creato il vaccino contro il vaiolo, esce il primo volume di Harry Potter. 1819 - Viene brevettata la bicicletta 1964 - I Beatles pubblicano l'album A Hard Day's ...... come se in Russia non stesse succedendo nulla, che "(ieri, ndr) iniziano le due Giornate di ... comenei mesi immediatamente successivi al 22 febbraio 2022, quando i primi interlocutori ...

Almanacco | Lunedì 26 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

La tragedia si è consumata in maniera improvvisa negli ultimi giorni di Dicembre 2022, mentre l’uomo, Davide Padova, si trovava a cena con il padre novantenne nella propria abitazione. Stavano cenando ...Esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J. K. Rowling, “Harry Potter e la pietra filosofale”: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...