A Sarah Ferguson è stato diagnosticato un cancro al seno Operata d’urgenza

(Di lunedì 26 giugno 2023), duchessa di York, è stataper un tumore alle nel corso di una mammografia di routine. L’intervento, come dichiarato da un portavoce a People nella giornata di ieri, 25 giugno 2023, si è concluso con successo: “La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i dottori le hanno detto che la sua prognosi è buona”, si legge tra le righe del settimanale: “Si sta riprendendo insieme alla sua famiglia e vuole ringraziare tutto lo staff medico che l’ha aiutata in questi giorni”., secondo le recenti dichiarazioni rilasciate dal portavoce, ha voluto dedicare un ringraziamento speciale rivolto ai medici che le hanno permesso di svolgere i test di screening mammografico, aiutandola a ...

L'esperienza della duchessa di York sottolinea l'importanza degli screening di routine per prevenire e curare il cancro al seno.