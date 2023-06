A “Morning News” il racconto di Michele aggredito a Milano

(Di lunedì 26 giugno 2023) A “” ildiin pieno centro a: «Sono ancora un po’ scosso ma poteva andare peggio» «Sono ancora un po’ scosso ma poteva andare peggio», le prime parole in esclusiva a “”, di, il ragazzoe rapinato in pieno giorno nel centro dilo scorso giovedì 22 giugno. Le immagini, trasmesse in esclusiva da “” testimoniano l’assalto di tre persone ai danni di un ragazzo che stava facendo rientro a casa. Aggressione in pieno centro a: "Immagine potentissima che dimostra comenon sia più sicura"@PSenaldi a ...

Nella prima puntata dispazio allo youtuber che ha etichettato l'incidente di Casal Palocco come un incidente sul lavoro. Il pubblico non ...Simona Branchetti torna in onda consu Canale 5 al posto di Mattino 5con la Panicucci e ...AAA - Web 26 - 06 - 23 10:10:13 (0211)5 NNNN

Morning News, condotto da Simona Branchetti. Da oggi sul 5 Dietro la Notizia

La conduttrice torna in tv e fa subito una gaffe: c'entra un suo collega Oggi Simona Branchetti è tornata in tv alla guida di una nuova edizione di ...A "Morning News" il racconto di Michele aggredito in pieno centro a Milano: «Sono ancora un po’ scosso ma poteva andare peggio» ...