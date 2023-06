A che ora inizia Temptation Island 2023 | l’orario su Canale 5

(Di lunedì 26 giugno 2023) A che ora, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione e in onda il lunedì sera su5? Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,30. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 26 giugno; l’ultima – salvo cambiamenti – lunedì 31 luglio. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 26 giugno, ore 21,30 Seconda puntata: lunedì 3 luglio, ore 21,30 Terza puntata: lunedì 10 luglio, ore 21,30 Quarta puntata: lunedì 17 luglio, ore 21,30 Quinta puntata: lunedì 24 luglio, ore 21,30 Sesta puntata: lunedì 31 luglio, ore ...

...grazie alla crescita del prodotto interno lordoseppur in diminuzione sia negli Stati Uniti...ritorni da inizio anno con una performance vicina al 32% in Euro mentre l'indice S&P 500 è...Ciò nonostante, quasi in contemporanea, sono diversi i contratti di molti giocatori... Ad, dato il forte inserimento del Manchester United, Onana potrebbe lasciare l'Inter e portare nelle casse ...Ad annunciarlo è il suo entourageha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Nandez Piace tanto al Napoli, ma pernessun'offerta ufficiale". Questo il laconico ma chiaro ...

Chi è Yevgeny Prigozhin, lo chef di Putin che ora sfida la Russia - Mondo Agenzia ANSA

Sembra proprio che la compagnia stia puntando molto su questa serie. In effetti non c’è da meravigliarsi, la fase 4 non ha brillato in quanto successo e la fase 5 per ora oscilla tra un evitabile film ...Un 41 bis ma a casa. Viene da chiedersi a cosa serva esattamente il divieto di contatti con il resto del mondo, prescritto a Matteo Di Pietro, il 20 enne youtuber che il 14 giugno… Leggi ...