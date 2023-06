(Di lunedì 26 giugno 2023) Un uomo di 79 anni ha sparato con unaad aria compressa a undi piccioni,ndone uno. In un altro episodio di violenza, unè stato ferito a Pancole, Scansano (Grosseto). L'...

Un uomo di 79 anni ha sparato con una carabina ad aria compressa a un nido di piccioni, uccidendone uno. In un altro episodio di violenza, un gattino è stato ferito a Pancole, Scansano (Grosseto). L'...Da lì hanno preso il via gli accertamenti dei militari, grazie ai quali è stato possibile risalire al. Ai carabinieri, l'uomo ha raccontato di aver agito nel tentativo di allontanare i ...Un uomo di 79 anni ha sparato con una carabina ad aria compressa a un nido di piccioni, uccidendone uno. In un altro episodio di violenza, un gattino è stato ferito a Pancole, Scansano (Grosseto). L'...

79enne colpisce nido con carabina, uccide piccione, ferisce gattino LA NAZIONE

