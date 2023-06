326 amministratori locali italiani hanno subito minacce nel 2022 | i dati del report di Avviso Pubblico

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono 326 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza che nelinteressato in Italia sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali,regionali e dipendenti della Pubblica Amministrazione. E’ quanto viene fuori dall’ultimo rapporto “sotto tiro” realizzato da, la rete di entiimpegnata a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Un fenomeno che ha registrato una diminuzione in termini numerici (-25% rispetto al 2021, quando, aggressioni e intimidazioni furono 438) ma che rimane ancora molto preoccupante. Come spiega Roberto Montà, presidente di, nell’introduzione al rapporto ” ricoprire il ruolo di ...

