24 Ore Spa 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cresce l’attesa per la 24h Spa, evento valido per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Ci sarà da divertirsi nelle Ardenne per la 75a edizione di una prova che vedrà al via ben 71 auto. Audi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Aston Martin e BMW sono i marchi rappresentati in una corsa che si prospetta oltremodo interessante con 20 equipaggi che si impegneranno nella categoria PRO (classe regina delle cinque in pista). Mercedes ha vinto nella passata stagione con Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella, il brand di Stoccarda ha all’attivo quattro affermazioni nella propria storia come Ferrari che cerca una nuova gioia a meno di un mese dal leggendario trionfo di Le Mans. Presente in azione anche Valentino Rossi, al via con la BMW #46 del Team WRT con Augusto ...