1440 i minuti per assaporare l’Italia nel Nord Europa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) La cucina italiana viaggia per il mondo. Si sposta, si assapora, si cerca e si vuole. Il patrimonio enogastronomico del nostro Paese riesce sempre a far breccia nel cuore e nelle pance di chi ha avuto l’occasione magari di incontrarlo una volta nella vita, in viaggio o in vacanza, e anche nella mente di chi non è mai stato nella penisola, ma ne subisce il fascino. Questo avviene un po’ in tutto il mondo. Anche nei Paesi scandinavi, noti ormai per la passione gourmet che anima i suoi abitanti e anche per l’alta concentrazione di ristoranti stellati in grado di incantare il mondo. La cucina italiana, però, mantiene in qualche modo intorno a sé la curiosità e l’attrazione per prodotti e territorio. Da questo concetto nasce anche un progetto nuovo che vede proprio un filo invisibile tra i Paesi dele l’altra cucina italiana. Startaste è infatti ...