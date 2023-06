102 candidati per diventare sindaco | a Toronto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tra cui un attivista per l'ambiente in rappresentanza del suo cane e vari altri personaggi bizzarri: si vota oggi

C'è anche un candidato a quattro zampe tra gli oltre 100a sindaco della città di Toronto. La città canadese torna alle urne dopo che il primo cittadino John Tory si è dimesso in seguito alla rivelazione (lo scorso febbraio) di aver avuto una ...Troppo spesso non abbiamo definito le sue numerose falsità come bugie" (vedi Editoriale). ... serve una nuova legge federale in modo che ipossano combattere la censura quando è ......essere le tre liste che hanno superato lo sbarramento del 5% e che sostenevano i trea ... Si tratta di un forte astensionismo, considerando che gli aventi diritto al voto sono oltremila.

Elezioni a Toronto, anche il cane Molly tra i 102 candidati sindaco Sky Tg24

Tra cui un attivista per l'ambiente in rappresentanza del suo cane e vari altri personaggi bizzarri: si vota oggi ...C’è anche un candidato a quattro zampe tra gli oltre 100 candidati a sindaco della città di Toronto. La città canadese torna alle urne dopo che il primo cittadino John Tory si è dimesso in seguito all ...