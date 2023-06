Zidane | «Voglio tornare ad allenare | mi manca l’adrenalina delle partite»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 giugno 2023) Zinedineè tornato a parlare in occasione del suo 51esimo compleanno durante la trasmissione Téléfoot.ha parlato di diversi temi tra cui il suo futuro, Mbappé. Prima però le lodi a Benzema: «Se c’è un giocatore che mi solleva dalla sedia, quello è Karim Benzema. Magari anche Luka Modric, giocatori che, quando hanno palla, pensi che la perderanno, invece no, riescono sempre a farla franca. Bellingham è un giocatore importante che è pronto per giocare nel Real Madrid». Poi sul suo futuro: «Spero solo diadpresto. Mi? Certo. Ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma arriverà. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Quando sei appassionato, la passione rimane intatta. Ci sono momenti in cui sei più rilassato. Ne ho ...