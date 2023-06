Zidane | «Ho bisogno di tornare ad allenare | vediamo cosa arriverà»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Zinedine, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato della possibilità diin panchina a due anni di distanza Zinedine, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato a a Telefoot del suo futuro. PAROLE – «Spero solo diadpresto. Mi manca l’adrenalina? Certo. Ne ho. Non l’ho avuta per forse due anni, ma. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Quando sei appassionato, la passione rimane intatta. Ci sono momenti in cui sei più rilassato. Ne hoanch’io. Lavorare di nuovo in Francia? Sì, niente dovrebbe essere proibito. Devi sentire le cose, volerle. Sovoglio oggi oggi enon voglio. Mi dico solo: se c’è questa pausa, deve esserci, devi ...