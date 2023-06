(Di domenica 25 giugno 2023) Zinedine, ex allenatore del Real Madrid , ha parlato in occasione del suo 51esimo compleanno durante la trasmissione Téléfoot.

Zinedine, ex allenatore del Real Madrid , ha parlato in occasione del suo 51esimo compleanno durante la trasmissione Téléfoot.'Da allenatore mentalmente ti stanchi più che da calciatore, avevo bisogno di staccare la spina', diceche sembrava destinato a prendere la panchina della Francia dopo i Mondiali del Qatar. La ..."Io ho un sogno nel cuore: Alex",Lidia. " Del Piero dirigente eallenatore: basta così poco per essere felici", suggerisce un altro fan. "È arrivato il momento di tornare a casa, ...

Zidane confessa: "C'è solo un giocatore che mi fa saltare dalla sedia" Corriere dello Sport

Le parole dell'ex allenatore francese del Real Madrid sul suo rapporto attuale con il mondo del calcio e su un possibile ritorno in panchina ...La leggenda francese si è raccontata sul sito ufficiale dei bianconeri: l'amore per il calcio, le prime esperienze con la Nazionale, la Serie A e i giovani ...