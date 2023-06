Zelensky in un videomessaggio in russo | “Putin spaventato | lui stesso ha creato questa minaccia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) “Dirò in: l’uomo del Cremlino è ovviamente moltoe probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte, chiede qualcosa da lì. Sa di cosa ha paura, perché luiha”. Lo ha detto in unserale inil presidente ucraino, Volodymyr. “Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge: la nostra unità. L’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, e non importa chi la comanderà. La sicurezza del fianco orientale dell’Europa dipende solo dalla nostra difesa. Ed è per questo che ogni manifestazione di sostegno alla nostra difesa è sostegno alla vostra ...