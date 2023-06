Zelensky con le armi Ue-Usa fa flop | i soldi meglio darli alla Wagner

Leggi su affaritaliani

La prova di forza di cui la compagnia mercenariaha dato dimostrazione ieri farà riflettere gli Usa ma anche l'Ue. Se uno proprio deve sbancarsi per questa guerra forse èfarlo per la persona giusta e questa potrebbe essere Prigozhin invece di. In effetti una piccola compagnia di soli 25.000 uomini pare aver messo in ginocchio quella che fu l'Armata Rossa e questo è già di per sé un fatto strano che apre la porta a due possibilità: o come al solito la forza militare di una nazione è sopravalutata o c'è dell'altro.