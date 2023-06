Zampa di animale e minacce a una docente di Diritto a Bologna prima dell’ultima prova per il concorso per diventare ordinaria

(Di domenica 25 giugno 2023) “Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male”. Francesca Rescigno, professoressa associata diCostituzionale, come racconta al Resto del Carlino, è stata minacciata alla vigiliadelper. Una minaccia dai toni quasi mafiosi perché oltre al testo la busta trovata nella casella del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università dic’era anche ladi volpe o di coniglio. Le indagini, condotto dalla Polizia di stato, sono scattate dopo la denuncia della. “È accaduto martedì scorso, sono andata in Dipartimento perché avevo ricevimento. C’erano due mie laureanda, siamo salite al primo piano, in fondo al ...

Zampa di animale in una busta Prof minacciata, choc in Ateneo il Resto del Carlino

