Zakaria | due club interessati | ecco quali sono

(Di domenica 25 giugno 2023) La Juventus ha bisogno di vendere e, tra i giocatori in uscita, troviamo; sul centrocampista svizzero cidue squadre. Arrivato nella stessa sessione di mercato di Vlahovic, anche lui ha faticato a dare il giusto contributo alla causa bianconera; stiamo parlando di. Il centrocampista aveva iniziato bene l’avventura in maglia Juventus (andando a segno contro il Verona) salvo poi avere diverse difficoltà nell’imporsi nel sistema di gioco di Allegri.(Ansafoto)Nella scorsa finestra estiva di calciomercato è stato mandato in prestito al Chelsea ma, complice anche la difficilissima stagione dei Blues, anche con ilinglese le cose nonandate nel migliore dei modi. Ora la Juventus deve trovare una soluzione perchénon rientra nei ...

...stato quello di BremerGleison Bremer (LaPresse) - calciomercato.itLe operazioni in uscita per i... ma la maggior parte sono collocati in mediana (Arthur, McKennie,ecc). In difesa la ...Da Thuram a Frattesi e Lukaku, iclub si sfidano a colpi di sorpassi. Mourinho e Allegri (... Parliamo dei ritorni dai prestiti, vedi McKennie,e anche Arthur. Nessuno di loro è stato ...La Juve si rifà il look sulle fasce all'insegna ditalenti Under 23. In arrivo il figlio d'arte Timothy Weah, che seguirà così le orme di papà ...lavora alla cessione in Premier League di: ...

Juve, primi sondaggi per Zakaria: due opzioni per il centrocampista ... Sportevai.it

La Juventus ha intenzione di cedere in Premier Denis Zakaria, lo svizzero, nonostante i pochi minuti al Chelsea, ha estimatori in Premier League. Su di lui, infatti ci sarebbero il West ...Arthur, McKennie e Zakaria non sembrano più rientrare nei piani tecnici della Juventus, che sta cercando una sistemazione per i cosiddetti esuberi. Secondo Repubblica.it, tra i ...