X30 è la scossa svedese

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) Volvo lancia la X30, il SUV 100% elettrico minimal negli allestimenti e nel prezzo, ma non nella comodità e nella sicurezza. Presentata non a caso in anteprima mondiale nel quartiere di Portanuova a Milano, il contesto urbano più green del mondo, la X30 ha un bigliettino da visita di tutto rispetto: è l'auto più sostenibile di Volvo, concepita per garantire l'impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra vettura realizzata finora dal marchio. La nuova Volvo EX30 rappresenta infatti un'eccellenza in termini di mobilità sostenibile. Intervenendo sulle emissioni nell'intero ciclo di produzione e di vita della Volvo EX30, la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida è stata contenuta a meno di 30 tonnellate, una riduzione pari al 25% rispetto ai modelli C40 e XC40 full electric. Meno acciaio ed alluminio, più materiali riciclati, questa ...