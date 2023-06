WTA Birmingham 2023 | Ostapenko sconfigge Krejcikova e conquista il trofeo

(Di domenica 25 giugno 2023) Jelenaè la campionessa del WTA 250 di! L’ex numero 5 del mondo, impegnata in una battaglia che ha messo di fronte due ex campionesse del Roland Garros, ha sconfitto Barboracon lo score di 7-6 6-4 e dopo 1 ora e 52 minuti di lotta. Un match davvero lottato soprattutto in un lunghissimo primo set, decisosi solo per 10-8 al tiebreak in favore della nativa di Riga. Set point da ambo le parti e tennis di livello eccellente, alla fine è stataa prevalere e questo ha nettamente indirizzato il set secondo parziale anche dal punto di vista psicologico. L’inerza è passata tutta dalla parte della numero 17 del mondo, che non è fatta pregare e ha subito approfittato dello scoramento diper mettere le proprie mani sul: è il sesto titolo ...

