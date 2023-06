WTA Berlino 2023 | Kvitova vince il suo 31esimo titolo | Wimbledon è nel mirino

(Di domenica 25 giugno 2023) Petranon smette mai di stupire e continua a regalare emozioni al mondo del tennis sempre e costantemente ormai da circa 15 anni: la tennista ceca, forse la più forte giocatrice di sempre a non essere mai diventata numero 1 del mondo, ha già vinto il prestigiosissimo WTA 1000 di Miami quest’anno ed ha ritrovato il proprio meritato posto in Top 10, tuttavia è ancora affamata. Due volte vincitrice ae campionessa l’anno scorso nel WTA 500 di Eastbourne,ha conquistato il trofeo del WTA 500 didi una carriera eccezionale: 20 sul cemento (superficie sulla quale si gioca il 70% dei tornei), 5 sulla terra battuta e 6 sull’erba, a riprova di tutta la sua duttilità e della versatilità del suo tennis. 6-2 7-6 il punteggio con cui la 33enne di ...

[...] Nel tourPetra Kvitova e Donna Vekic si contendono il trofeo nel500 sull'erba di. In una giornata che ha recuperato anche i quarti la ceca ha prima battuto 6 - 4 7 - 6(3) la ...Donna Vekic affronterà Petra Kvitova nella finale del500 di2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Prosegue alla grande la stagione del rilancio della tennista croata dopo un infortunio che nel periodo post - covid l'aveva tenuta lontana ...CALENDARIO2023 CALENDARIO ATP 2023 CALENDARIO ATP 2024 28 dicembre - 7 gennaio > United Cup 31 ...> Atp 250 Chengdu 18 - 24 settembre > Atp 250 Zhuhai 20 - 22 settembre > Laver Cup () 26 ...

WTA Berlino: una Sabalenka non al massimo cede a Kudermetova. Alexandrova fa fuori Gauff Ubitennis

Cifra tonda per Petra Kvitova. La tennista ceca è la vincitrice del torneo di Berlino, battendo Donna Vekic con un convincente 6-2 7-6 e mettendosi in tasca il trentesimo trofeo della sua carriera, un ...È terminata poco fa la penultima giornata del WTA 500 di Berlino (Germania). Dopo l'annullamento della giornata di ieri per via della pioggia che si è abbattuta sulla città, quest'oggi si sono disputa ...