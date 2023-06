Wta Bad Homburg 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 26 giugno con Bronzetti e Cocciaretto

(Di domenica 25 giugno 2023) Nella giornata di domani,26, si giocheranno i primi turni del Wta di Bad. In campo le italiane, testa di serie numero 7, che affronteranno l’austriaca Grabher e la ceca Siniakova. Qui di seguito ilcompleto. CENTRE COURT ore 12 Parks vs Fernandez a seguire (4) Sherif vs Fresdam a seguire (5) Andreescu vs Kartal a seguire (1) Swiatek vs Maria COURT 1 ore 12 (8) Gracheva vs Cristian a seguire Noskova vs Baindl a seguire Teichmann vs Liu a seguire (7)vs Siniakova COURT 2 ore 12vs Grabher a seguire (3) Vekic vs Navarro SportFace.

Ancora una sconfitta sull’erba tedesca per Martina Trevisan, battuta in due set dalla veterana francese Nella prima giornata del torneo WTA 250 di Bad Homburg, Martina Trevisan è stata sconfitta 6-4 6 ...Giornata in chiaroscuro per i colori italiani al WTA 250 di Bad Homburg, dove va in scena il primo turno (e, com'è noto, la settimana prima di uno Slam è sempre particolare). Due le azzurre oggi in ca ...