Wta Bad Homburg 2023 | Errani al secondo turno | Trevisan sconfitta da Cornet

(Di domenica 25 giugno 2023) Domenica agrodolce per il tennis azzurro in Germania, dove è in corso il Wta 250 di Bad. Delle due azzurre impegnate per il loro match di primo, solamente una ha infatti ottenuto la vittoria. Si tratta di Sara, che ha sconfitto con un severo 6-2 6-3 la qualificata Maryna Zanevska. Match a senso unico e dominato dalla giocatrice romagnola, capace di staccare il pass per ilin appena 64 minuti di gioco. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Cristian-Gracheva. Eliminata invece Martina, battuta dalla più quotata Alizécon il punteggio di 6-4 6-2. L’azzurra ha lottato come suo solito ed è stata avanti di un break in entrambi i set, ma alla lunga si è dovuta arrendere ed è stata ...

... in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme aHomburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.42e seconda testa ...... battuta in due set da Cornet ROMA - Martina Trevisan subisce la terza sconfitta consecutiva all'esordio al "Homburg Open presented by Engel & Völkers",250 sull'erba con un montepremi da 259.

Giornata in chiaroscuro per i colori italiani al WTA 250 di Bad Homburg, dove va in scena il primo turno (e, com'è noto, la settimana prima di uno Slam è sempre particolare). Due le azzurre oggi in ca ...Jasmine Paolini ha centrato la qualificazione al “Rothesay International” ( WTA 500 - montepremi di 780.637 dollari) che si stadisputa sui prati ...