(Di domenica 25 giugno 2023)Nara continua a dare spettacolo sui Instagram. L’ultima foto pubblicata dalla showgirl sui social nonnulla all’immaginazione.Nara sa sempre come catalizzare l’attenzione ed attrarre i riflettori su di sé. La showgirl, divenuta nota al grande pubblico grazie alla love-story con Mauro Icardi in seguito tramontata a causa dei presunti tradimenti del calciatori, è infatti particolarmente attiva sui social network dove spesso pubblica foto cheno poco spazio all’immaginazione. Una delle ultime, ha ad esempio messo in evidenza unche mandato in estasi i suoi follower. Ma andiamo con ordine. L’argentina, in questi mesi, è rimasta nel proprio Paese per condurre l’edizione locale di Masterchef. La scelta di accettare la conduzione del programma televisivo si è rivelata ...

...a Palazzo Teodoli per iniziativa di Gemma Gesualdi Presidente del Circolo Brutium - non... hanno offerto - scriveFerro - ancora più ampie opportunità alle mafie, in particolare alla '...è stata vista l'ultima volta, come già accennato, nel film 2022 in ' Doctor Strange nel ... Alla fine del film, presa consapevolezza dei propri errori, sischiacciare da un edificio in fase ...Una firma che però non escluderebbe che il giocatore possa dire addio comunque alMetropolitano e che potrebbe essere una tutela per i 'Colchoneros', a un anno dalla scadenza dell'accordo ...

Wanda lascia tutti di sasso: il dettaglio rovente non passa inosservato Rompipallone

Zaira Nara fenomenale su Instagram, in una visione che spiazza tutti: la sorella di Wanda attira l'attenzione con dettagli super ...Wanda Nara, l’ultima foto manda in estasi i follower. L’influencer, in particolare, si è fatta ritrarre con il lato A interamente esposto: soltanto un bikini nero e una tazza di thé in mano… Leggi ...