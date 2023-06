Wagner e Prigozhin | Cina | sostegno a Putin per Russia stabile

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 giugno 2023) Il leader del Cremlino sente Lukashenko Il presidente russo Vladimirpuò contare suldelladopo la rivolta ‘parziale’ dei mercenari dellaguidati da Yevgheny. Laha espressoalle misure adottate dalla leadership russa per stabilizzare la situazione interna dopo l’ammutinamento del Gruppo, si legge una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo citata dall’agenzia di stampa Tass. “La parte cinese ha espressoagli sforzi della leadership della Federazione Russa per stabilizzare la situazione nel Paese in relazione agli eventi del 24 giugno e ha ribadito il proprio interesse a rafforzare la coesione e la prosperità della”, si legge nella nota ...